Top des signes Astro les plus méchant, c'est cadeau

Ah, l'Astro... si tout le monde ne lui fait pas confiance pour prédire l'avenir, on peut définitivement s'y fier pour dresser quelques portraits. Et justement, on s'interroge : quels sont les signes Astro les plus méchants du Zodiaque ? Si vous vous posiez la question, on a la réponse :

#1 . C'est bien connu, le Scorpion récupère la palme. Cynique et sarcastique, ce dernier, une fois piqué, peut se montrer redoutable. En d'autres termes, évitez-le. A tout prix.

#2. Bien qu'extrêmement gentil, le Cancer peut vite retourner sa veste s'il est contrarié.

#3 . Très sensible, le Poisson se vexe facilement... gare à celui qui s'attire ses foudres.

#4 . Très rancunier, le Capricorne n'est pas le genre à pardonner. Faites attention avant de perdre sa confiance !

#5 . Le Gémeaux a deux personnalités : tantôt gentil et doux, il peut se montrer plus sombre en un claquement de doigts.

#6. Le Lion peut se montrer tyrannique quand il veut... à vos risques et périls !

#7 . Quand un Bélier sort de ses gonds, mieux faut éviter d'être dans le périmètre. C'est un conseil.

#8 . Essayez de manquer de respect à un Taureau pour voir...

#9. Dépassez les limites de la Vierge et vous serez reçu(e)..

Evidemment, tout cela n'est pas à prendre au pied de la lettre ! Sachez que pour dresser un portrait complet, il ne suffit pas de se baser sur le signe solaire : l'ascendant, le signe lunaire... eux aussi sont à prendre en compte ! Alors, respirez un bon coup.