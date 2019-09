Top des prénoms les plus tendances pour 2020

Si vous êtes en couple et que, petit bonus, vous attendez un heureux évènement, alors peut-être vous battez-vous pour trouver LE bon prénom. Si c'est le cas, promis, on a ce qu'il faut (et promis, cette fois, il n'y a AUCUN prénom inspiré de Game of Thrones cette fois). Gabriel, Raphaël, Léo, Emma, Jade et Louise… seront ainsi -selon les statistiques relayées par Le Parisien- les prénoms les plus donnés en 2020…

Top des prénoms de 2020

Garçons

Pour les garçons, Jules, Adam, Arthur, Maël et Liam sont aussi prisés.

Filles

Du côté des filles, Chloé, Alice, Rose, Lina et Mila arrivent aussi en tête.

Finalement, comparé à l'année 2019, il n'y a pas trop de changement ! Ces prénoms plaisent à tous les futurs parents, ils aiment surtout leur côté facile à prononcer et assez court... et vous, quel prénom donneriez-vous à vos enfants ?