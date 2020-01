Top des prénoms les plus étranges, votre démarche trahit votre personnalité... le top Insolite de la semaine !

Pour bien finir le week-end, retour sur les news les plus WTF de la semaine. Installez-vous, sortez le popcorn - on a de quoi faire. Au programme, les prénoms les plus étranges (refusés par la préfecture), votre démarche qui définit votre personnalité ou encore l'histoire incroyable de ces jumeaux.

On commence avec le top des prénoms les plus étranges. Croyez-le ou non, certains parents ont tenté d'appeler leur enfant Nutella, CR7 ou encore Fraise... oui, il y en a qui ne doutent de rien.

Top des pires prénoms

On poursuit avec votre démarche qui, visiblement, traduirait votre personnalité... et le plus beau, c'est que ce sont des psychologues qui le disent ! Ensuite, direction les Etats-Unis où des jumeaux n'ont pas la même date de naissance. Mieux, ils ne sont pas nés dans la même décennie !

Koh Lanta bientôt de retour !

Enfin, on termine avec une bonne nouvelle : le retour de Koh Lanta bientôt sur TF1 ! Le show entamera sa 21 ème saison.

Rendez-vous la semaine prochaine pour plus de news !