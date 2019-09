Top des prénoms de 2020, le Samsung Galaxy Fold et le manque de sommeil dans les News du Virgin Tonic !

Et c'est une nouvelle semaine qui commence avec le Virgin Tonic ! Pour vous mettre au max de la bonne humeur, on est allé chercher les news les plus feel good. Par chance, si vous les avez manqué, les voici :

Sachez que le Samsung Galaxy Fold est sorti (en quantité limité) en Corée du Sud qu'il est déjà sold out.

Vous ne savez pas quel prénom donner à votre enfant ? Balancez vos livres, on a le Top des prénoms qui feront 2020. C'est cadeau.

Maurice est libre

Vous vous souvenez de Maurice, le coq trainé au tribunal parce qu'il chantait trop fort le matin ? Eh bien, la justice lui a donné raison : Maurice a gagné son procès !

Si vous dormez moins de six heures par nuit, sachez que vous avez toutes les chances de finir psychopathe.

Sachez qu'à partir de janvier 2020, il y aura maintenant trois coupures pub au cours des films de plus d'une heure trente.

Rendez-vous demain pour plus de news !