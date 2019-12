Game of Thrones, Friends, Star Wars... Top des meilleurs calendriers de l'Avent !

Noël approche et comme tous les ans, on se rue sur les calendrier de l'Avent. Et si vous n'aimez pas le chocolat, ne soyez pas déçu ! On a tout ce qu'il vous faut ! De Game of Thrones en passant par Lego, il y en aura pour tous les goûts.

Game of Thrones

Vous le trouverez chez la marque Target pour la modique somme de 18 euros. Il renferme une paire de chaussettes pour chaque jour avec l'emblème de chaque famille de la série (Stark, Lannister, Tully…). Classe, non ?

Friends

Chez Lego, avec ce calendrier, on vous permet d’avoir chaque jour une pièce pour pouvoir reconstituer le Central Perk le 25 décembre ! Le tout pour 60 euros.

Star Wars

Vous pouvez trouver ce calendrier grâce à Revelle sur Amazon pour 32 euros. Il vous permet de construire le fameux Faucon Millenium à la fin du mois.

Alors, vous avez déjà choisi le vôtre ?