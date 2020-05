Top des coiffures les plus moches, un nouveau film pour Hunger Games... le top insolite de la semaine !

Comme chaque semaine, voici un petit récapitulatif des news insolites qu'il ne fallait surtout pas manquer !

S'il y a bien une chose qui manque pendant le confinement, c'est bien le passage chez le coiffeur : à l'heure actuelle, nombreux sont ceux qui attendent leur rendez-vous avec impatience. Et justement, une coiffeuse a eu l'idée d'organiser le concours de la coiffure de confinement la plus moche... tenez-vous bien, on a du lourd !

On poursuit avec quelque chose qui, messieurs, pourraient bien vous intéresser : sachez que l'on sait (enfin) ce que les femmes regardent en premier chez les hommes ! Prenez des notes.

On sait ce que les femmes regarde en premier !

Aussi, bonne nouvelle pour les fans de la saga Hunger Games ! Près de cinq ans après la sortie du dernier film, Suzanne Collins s'apprête à publier un nouveau livre qui, lui aussi, sera adapté en film.

Un nouveau film pour Hunger Games

Enfin, le confinement a eu raison des Feux de l'Amour. Pour la première fois depuis son lancement, la chaîne américaine s'est vue contrainte de rediffuser des épisodes. En France, le confinement rend impossible leur doublage...

Rendez-vous la semaine prochaine pour plus de news insolites !