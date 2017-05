L'élastique, les Tamagotchi.. tout ça vous dit quelques chose ? C'est normal, nous avons grandi avec ces jeux. Alors évidemment, se remémorer tout ça nous fait réaliser que l'on a pris un (léger) coup de vieux. Mais parce qu'on est du genre nostalgique, on a listé au moins cinq jeux qui ont clairement marqué notre enfance.

Ah l'élastique... grande star des cours de récré. Au début, c'était simple. Mais plus on avançait, plus l'écart se réduisait. Et là, ça devenait plus compliqué...!

Si a 25 ans on n'est pas bien doués avec nos plantes vertes, il fut un temps où, pourtant, on se débrouillait pas si mal avec nos Tamagotchi. Les nourrir et s'en occuper devenait soudainement plus important que n'importe quoi d'autre et encore aujourd'hui, on a encore du mal à en faire le deuil

la carte du pikachu surfeur !

A une époque, échanger nos cartes Pokémon était notre raison de vivre - ou presque. On s'est tous battus pour avoir la carte du Pikachu surfeur et on a tous sauté de joie le jour où l'on a enfin eu le Saint Graal : La carte d'un Pokémon légendaire. Et même s'il aujourd'hui, il y a Pokémon Go, ça ne vaudra JAMAIS nos cartes.

Les Jojo's multicolores

Ils étaient moches, multicolores et on ne savait pas vraiment si on les achetait pour y jouer ou pour les collectionner : on vous parle des Jojo's, évidemment.

#kibatheshiba loves #fidgetspinner #shibainu Une publication partagée par pablo_ha55an (@pablo_ha55an) le 20 Mai 2017 à 3h32 PDT

Grande star de 2017, le handspinner est le jeu que tout le monde s'arrache. Alors d'accord, il n'a pas marqué notre enfance. Mais il nous fait retomber enfance, justement. Et ça, c'est déjà bien ! Visiblement, les chiens ne sont pas aussi fans que nous...! Et vous, quel jeu a marqué votre enfance ?