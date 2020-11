Tones & I tease Fly Away, un nouveau single

La sensation australienne n'a pas fini de surprendre ! Celle qui a régné sur les charts pendant des mois avec l'excellent Dance Monkey a annoncé via les réseaux sociaux qu'un nouveau single serait dévoilé pas plus tard que le 13 novembre prochain.

Intitulé Fly Away, la morceau traduira l'envie imminente de l'artiste de s'évader (et d'évasion, on en aurait bien besoin). Alors que Dance Monkey s'est imposé en 2019, Tones & I nous offrira ici son quatrième single de l'année 2020. Patience, plus que quelques jours avant de le découvrir !