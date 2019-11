Tones and I reçoit une standing ovation pour sa performance sur Dance Monkey (VIDEO)

Tones and I est une artiste australienne qui, avec son single Dance Monkey, bat toujours plus de record. Son nom ne vous dit peut-être rien mais, croyez-nous, vous avez déjà entendu le morceau. Si elle a déjà conquis l'Australie et l'Europe, la jeune artiste se lance maintenant à la conquête des Etats-Unis : et pour ça, rien de mieux qu'un peu de promo. Justement, sur le plateau de Jimmy Fallon, cette dernière a interprété Dance Monkey - pour mieux recevoir une standing ovation. Voyez plutôt.

Tones and I entame sa performance derrière son piano - montrant ainsi ce dont sa simple voix est capable. Evidemment, quelques minutes plus tard, la température monte d'un cran et la chanteuse entraîne le public du talk show - au point que le public au complet se lèvera pour l'applaudir. Si jamais il vous fallait une preuve que Tones and I est la nouvelle sensation pop, la voici !