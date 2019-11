Tones and I, focus sur l'incroyable révélation de 2019

En quelques mois seulement, Tones and I s'est hissée au somment des charts mondiaux. Focus sur cette artiste à suivre impérativement.

Tout commence en Australie : Tones and I, jeune artiste, poste des covers sur Youtube - comme de nombreux chanteurs (tels que Justin Bieber par exemple) l'ont fait avant elle. Mais très vite, Tones and I passe au travers de l'écran, donnant des concerts sauvages dans les rues de Melbourne. Là, le public découvre tout son potentiel mais aussi, son talent : l'engouement est tel sur les réseaux sociaux qu'en quelques semaines, elle se hisse en tête des charts Australiens.

Au sommet dans son pays natal, Tones and I ne s'arrête pas là : au cours de l'été (en août 2019, plus précisément), c'est le monde entier qui la découvre avec ce qui deviendra un hit : Dance Monkey passe en boucle sur les ondes et en quelques semaines, elle s'empare du classement Shazam (français et international). Depuis, Tones and I parcoure le monde pour défendre son premier single (issu de son EP, The Kids Are Coming) : quand elle ne reçoit pas une standing Ovation chez Jimmy Fallon, la jeune femme se produit en France.

Vous l'aurez compris, Tones and I est LA sensation à suivre en 2020 ! Celle qui a commencé par se produire dans les rues règne aujourd'hui sur les charts et quelque chose nous dit que ce n'est pas terminé...