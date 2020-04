Tones and I : Découvrez le clip de Bad Child (VIDEO)

Ce mercredi 8 avril, la chanteuse australienne vient de dévoiler le clip vidéo de son dernier single Bad Child. Réalisé par Nick Kozakis et Liam Kelly, le projet nous raconte l'histoire de deux enfants (dont l'un d'eux est habillé comme Tones and I) qui se sentent comme des parias dans la luxuriante demeure de leur famille. Une vidéo très visuelle dans laquelle on ne voit pas une seule fois l'artiste. "J'ai toujours voulu écrire une chanson à la place de quelqu'un d'autre, en me mettant à sa place. C'est la première fois que j'ai pu le faire avec 'Bad Child'. C'est voir la vie grandir à travers les yeux de quelqu'un d'autre" a récemment affirmé l'artiste australienne. Bad Child a été lancé en même temps que Can't Be Happy All The Time, le premier projet depuis l'EP de Toni Watson, de son vrai nom, en 2019, The Kids Are Coming. En février dernier, l'interprète de Dance monkey avait également partagé une autre version de sa chanson, Never Seen The Rain, enregistrée avec une chorale et un groupe de trois musiciens.