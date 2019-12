Tones and I continue de battre des records avec son titre Dance Monkey

C'est probablement le plus gros carton de cette fin d'année ! A tout juste 19 ans, Tones and I bat actuellement tous les records grâce à son titre Dance Monkey. Et alors qu'il lui aura fallu plusieurs semaines pour atteindre les sommets (le morceau est sorti en juin dernier), le succès de l'australienne semble désormais inarrêtable. Pour preuve, le clip de Dance Monkey a été la vidéo la plus vue de la semaine sur la plateforme américaine (du 15 au 21 novembre 2019). Elle cumule désormais plus de 271 millions de vues. Un nouveau record pour celle qui vient de dépasser Ed Sheeran dans le nombre de semaines en tête des charts australiennes.

"L’année dernière, on dormait sur des matelas à même le sol, essayant de gratter assez d’argent pour s’acheter du tabac" affirmait Tones And I dans une récente interview. Un changement radical pour la chanteuse qui pourrait bien s'affirmer peu à peu comme la nouvelle popstar mondiale. Affaire à suivre.