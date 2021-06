Tones and I annonce Welcome To The Madhouse, son premier album

L'on ne présente plus Tones and I : la jeune artiste s'est fait une place de choix dans le paysage musical international avec des morceaux tels que Dance Monkey (qui, on le rappelle, est le morceau le plus shazamé de l'histoire avec près de 36,6 millions de clics sur l'appli). Sur twitter, Tones & I a annoncé que son premier opus serait publié le 16 juillet prochain et, petit bonus, un nouveau single devrait sortir cette semaine.

"J'ai pris mon temps pour être sûre que ce serait comme je le voulais", confie t-elle ainsi. "C'est mon tout premier album alors je veux en être fière". L'opus, qui aurait dû sortir l'an passé, a vu la pandémie repousser sa publication. Mais patience, plus que quelques semaines à attendre.

Cloudy Day, prochain single de Tones and I, succèdera à Won't Sleep.