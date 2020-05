On la surnomme l'australienne aux 4 milliards de streams ! Et pour cause. Révélée après le succès de son tube Dance Monkey, Tones and I s'est imposée comme l'une des révélations pop de l'année 2019. Après un single de diamant pour ce tube et un autre d'or pour Never Seen The Rain, la jeune australienne ne semble pas avoir dit son dernier mot. Bien au contraire. Dans quelques jours -le vendredi 29 mai- elle dévoilera Ur so F**king, un tout nouveau morceau dont les premiers sons ont été révélés sur son compte Tik Tok. On y voit la jeune femme en train de jouer sur un terrain de basket et essayer de mettre la balle dans le panier. Un vidéo assez courte qui nous donne tout de même un aperçu de ce qui peut nous attendre avec ce nouveau son visiblement très entraînant. Le tube de l'été idéal pour se déhancher sur les plages... ou ailleurs !

Attendue en France dans plusieurs festivals tels que Mainsquare ou Pause Guitaire, Tones and I ne pourra malheureusement pas se produire dans l'Hexagone avant plusieurs mois. Pas de panique, après l'énorme succès rencontré auprès du public français, il y a de fortes chances pour que l'australienne traverse les océans et vienne nous rendre une petite visite. Il faudra simplement s'armer de patience.