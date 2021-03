Ton pire date selon les signes Astro

Trouver l'âme soeur, tout le monde en rêve. Le souci, c'est qu'avant de trouver la bonne personne, le plus souvent, il faut en voir beaucoup. Vraiment beaucoup. Résultat, on enchaîne les dates en espérant que le prochain sera meilleur que le précédent. Or, saviez-vous qu'il y a des personnes a éviter selon votre signe Astro ? Pour vous épargner l'enfer d'un date foireux, on vous a préparé une petite liste.

Les couples les moins compatibles

Taureau : évitez les Verseaux ! Vos caractères s'opposent et ce n'est pas toujours pour le meilleur.

Gémeaux : pas de poisson ! Les poissons sont bien trop timides et réservés pour sortir avec les Poissons qui, eux, sont trop extravertis.

Le Cancer et la Balance ne vont pas ensemble : Trop sociable, la Balance ne trouverait pas son bonheur avec le Cancer.

Lion et Scorpion , le duo à éviter : Ensemble, le Lion et le Scorpion passeraient une nuit magique. Mais lorsqu'il s'agit de vivre ensemble, c'est une autre histoire.

Vierge et Bélier ? Jamais ! La Vierge recherche de la stabilité, elle prend le temps de réfléchir... le contraire du Bélier qui, lui, est impulsif.

Balance et Cancer ... non, toujours pas. La Balance aime plaire et ça, le Cancer (peut-être un peu jaloux) ne le supporterait pas .

Scorpion et Lion ... toujours à éviter. Très intense, le Scorpion n'aimerait pas la personnalité du Lion - parfois jugée superficielle.

Sagittaire et Taureau : le Sagittaire pourrait bien s'ennuyer sur le long terme avec un Taureau...

Pas d'avenir pour les Capricornes et les Gémeaux : ces deux signes n'ont pas les mêmes buts dans la vie et rien que pour ça, ça ne marcherait pas.

Verseau et Taureau : alors que le Taureau recherche la stabilité et le calme, le Verseau, lui, vaut explorer le monde.

Poissons et Gémeaux : les Gémeaux recherchent la légèreté alors que les Poissons recherchent l'amour, le vrai...

Vous voilà prêt(e) à repartir en date !