Tom Walker : Leave a Light On, le clip dévoilé

Tom Walker, c’est votre chouchou, celui que vous avez découvert sur Virgin Radio et en live lors de la Creative Live Session le 24 janvier ! Guitare, voix éraillée, on adore ! De jolies ritournelles, du folk, du rock, son premier EP Blessings sorti en mai 2017 a cartonné avec des titres comme Blessings, Karma ou Rapture ! Puis son hit, Leave a Light On, a fait kiffer ses nombreux fans tout en lui en rajoutant une bonne liste d’adorateurs ! Un album devrait bientôt sortir, on vous en reparle très vite ! Car là, on va parler de son nouveau clip pour Leave a Light On !

Tom Walker avait déjà sorti un clip pour Leave A Light On, mais le chanteur en a dévoilé un autre hier, tant mieux. Produit par Steve Mac, qui a fait Shape Of You de Ed Sheeran, le hit s’impose partout en Europe et surtout en France ou en Allemagne. Tom Walker sera en concert partout en Europe cet été, foncez sur son Facebook Officiel et retrouvez toutes les dates ! Et vous pouvez retrouver son passage dans Le Lab !