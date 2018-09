Tom Walker dévoile Angels, son nouveau single

Il sera ce soir sur la scène de la Creative Live Session aux côtés d'Hoshi, JAIN et Naya et il y a de fortes chances pour que ce nouveau morceau soit joué sur scène : Tom Walker continue de teaser la sortie de son premier album intitulé "What a Time To Be Alive", dont la sortie est prévue pour le 19 octobre prochain. Après le succès incontestable de Leave a Light on (1,8 millions de ventes à travers le monde), le chanteur écossais continue tranquillement son ascension. Cette fois, il a choisi de dévoiler Angels - qui succède à My Way.

Le petit bonus, c'est qu'en plus de ce single efficace, le chanteur a dévoilé la tracklist de son album (très attendu). Ainsi, on retrouvera sur le disque un featuring avec Zara Larsson mais aussi d'autres morceaux comme How Can You Sleep At Night ou Cry Out.

Angels

Leave a light on

Not Giving In

How Can You Sleep At Night

Now You’re Gone feat. Zara Larsson

My Way

Blessings

Cry Out

Dominoes

Fade Away

Just You And I

The Show

Rendez-vous le 19 octobre prochain pour découvrir son premier essai !