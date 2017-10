Triste nouvelle après la tuerie de Las Vegas, laissant Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga en deuil. En ce lundi 2 octobre, on a appris la mort du rockeur Tom Petty suite à une crise cardiaque. Une annonce officielle après des rapports médiatiques confus sur son décès, publiés quelques heures plus tôt. Le musicien de 66 ans a été retrouvé inconscient dans sa maison de Malibu en Californie, nous apprend TMZ. Ne montrant aucune activité cérébrale, "la décision a été prise de débrancher le respirateur artificiel". "Nous sommes bouleversés d'annoncer la mort prématurée de notre père, mari, frère, leader et ami Tom Petty", peut-on lire dans un communiqué de la famille du rockeur. "Il est mort en paix (...) entouré de sa famille, des membres de son groupe et de ses amis".

Né en Floride le 20 octobre 1950, Tom Petty est connu pour des tubes comme Free Fallin, Don't Come Around Here No More ou encore American Girl. Des chansons rock aux accents folk qui ont marqué plusieurs générations. En solo, avec les Heartbreakers ou le supergroupe "Traveling Wilburys" formé par Bob Dylan, Roy Orbison, George Harrison et Jeff Lynne, il s'est éteint après plus de 40 ans de carrière. Tom Petty était d'ailleurs en tournée pour le 40e anniversaire de son groupe, avec trois concerts donnés en septembre au Hollywood Bowl de Los Angeles. Les Heartbreakers devaient se produire à New York en novembre.