Tom Odell : Half As Good As You, en duo avec Alice Merton

Tom Odell est un artiste discret et depuis son album Wrong Crowd sorti en 2016, le jeune homme n'a rien paru. Hormis sa collaboration avec Kygo sur Fiction, extrait de l'album Cloud Nine et une reprise de True Colors de Cyndi Lauper. Bon, c'est mieux que rien, dira-t-on.

Un nouvel album sur les rails, Tom Odell est réapparu il y a quelques mois dans le paysage avec le single If You Wanna Love Somedy. Un extrait de taille pour défendre l'opus Jubilee Road qui sortira le 12 octobre prochain. Et comme pour nous teaser un peu plus ce dernier, l'interprète de Another Love dévoile un nouveau morceau accompagné d'Alice Merton connu pour son titre No Roots. Le duo collabore sur Half As Good As You et on doit avouer qu'il fonctionne plutôt bien. Le single évoque la solitude et le blues du quotidien. On est tous passé par là, au moins une fois ans sa vie... Le clip est aussi beau que la ballade et il est à découvrir tout de suite, ci-dessous.