Tom Grennan reprend God Is A Woman d'Ariana Grande...

De passage dans les locaux de la BBC Radio 1, Tom Grennan s'est offert le plaisir -et à ses fans aussi, d'interpréter God Is A Woman, d'Ariana Grande. Le britannique est sans doute l'une des sensations musicales du moment et n'a pas eu grand mal à conquérir le cœur du public avec Someting Water, Royal Highness ou encore What I've Been Looking For. Et son premier album, Lighting Matches est un régale pour les oreilles.

Invité dans l'émission Live Lounge, Tom Grennan a donc montré tout son talent en reprenant God Is A Woman. La performance live vaut le coup d’œil ! Extrait du dernier album de la chanteuse, Grennan se rapproprie le morceau et pose sa patte, groovy avec une facilité déconcertante. On vous laisse découvrir le live, ci-dessous.