Tom Grennan mise sur le noir et blanc pour sublimer son clip, Run In The Rain 

Tom Grennan continue de défendre son premier album Lighting Matches avec son nouveau single Run In The Rain pour lequel il se met à nu. Le clip, en noir et blanc sublime l'interprète de Found What I've Been Looking For en accentuant ses expressions et surtout, le morceau. Et s'il fallait choisir un titre parmi ceux qui composent l'album, Tom Grennan choisirait Run In The Rain.

"C'est l'une de mes chansons préférés de l'album. Je voulais écrire quelque chose avec un sentiment vraiment épique. Dès les premières lignes de Run In The Rain, on a le sentiment d'un film, d'une dernière scène. Même s'il y a des orages, je serai toujours là. C'est juste une chanson épique et elle vient du cœur." confie-t-il.



La nouvelle sensation anglaise propose donc un morceau de taille, touchant. Avec une tournée qui se profile à l'aube de 2019, Tom Grennan ne cache pas son envie de travailler avec l'illustre Liam Gallagher.

"Nous avons discuté d'Oasis, de mon album... nous avons beaucoup ris. J'aimerai beaucoup écrire avec lui, donc peut être que c'est quelque chose que nous pourrons faire, dans le futur."