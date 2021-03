Tom Grennan dévoile Evening Road, son nouvel album

Direction la Grande-Bretagne ! Trois ans après avoir dévoilé son premier opus, Tom Grennan nous revient avec Evening Road - un opus qui transpire le rock made in Britain et qui, en plus, nous fera oublier la morosité ambiante. Avec cet album, Grennan explore des thèmes qui lui tiennent à coeur et surtout, il n'hésite pas à le montrer : avec le clip dédié à Little Bit of Love, il s'attaque notamment à la masculinité toxique.

"Cette vidéo est une représentation de la masculinité toxique et de l’amour inconditionnel, racontée à travers l’histoire de deux frères, explique d'ailleurs l'artiste. "C’était incroyable de donner vie à ma chanson avec l’un de mes amis les plus proches et de longue date, Keane Shaw, non seulement un ami proche mais aussi quelqu’un dont j’admire énormément la vision artistique."

Le nouvel album de Tom Grennan est disponible et il est à découvrir sans plus attendre.