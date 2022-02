Let Somebody Go, Coldplay et Selena Gomez dévoilent le clip en noir et blanc (VIDEO)

Il y a quelques mois, Coldplay s'offrait un retour en fanfare avec un album pop comme on les aime, Music of the Spheres. Porté par des single efficaces tels que Higher Power, l'opus s'est fait une place de choix dans les classements.

Pour travailler sur ce nouveau chapitre, Coldplay a fait le choix de miser sur la collaboration : alors que Max Martin s'est attelé à la production, des artistes tels que BTS ou encore Selena Gomez sont venus partager leur talents. Et justement, alors que Let Somebody Go (avec Selena Gomez) tourne actuellement sur les ondes, le groupe vient tout juste d'en dévoiler le clip. Voyez plutôt :

Inspiration poétique

Tourné en noir et blanc, ce clip signé Dave Meyers nous plonge inévitablement dans un univers multidimensionnel. L'on y retrouve notamment Chris Martin et Selena Gomez évoluant dans une atmosphère inspirée de l'oeuvre Maurits Cornelis Escher - artiste néerlandais.

Let Somebody Go est (évidemment) à découvrir sur les ondes de Virgin Radio !