Titanic de retour au cinéma pour le 20 ème anniversaire du film

Vingt ans plus tard, personne n'a oublié l'histoire de Jack et Rose. Le classique Titanic fêtera son 20 ème anniversaire le mois prochain en revenant dans les salles de cinéma... aux Etats-Unis. Le compte Twitter officiel du film vient de poster une vidéo de son réalisateur, James Cameron, qui promet que ça sera comme si on le voyait pour la première fois avec la qualité Dolby Vision dans les cinéma AMC. Ce retour de Titanic au cinéma permettra à tous les fans de revivre leurs plus beaux souvenirs du film et célébrer l'amitié naissante entre les deux acteurs principaux Leonardo DiCaprio et Kate Winslet à cette époque.

Never let go. For a limited time only relive the magic of #Titanic in stunning @Dolby Vison HDR exclusively at @AMCTheatres starting 12/1.

Get your tickets: https://t.co/B77VP6mg47 pic.twitter.com/66Ikiart42

— Titanic (@TitanicMovie) 15 novembre 2017

Si vous avez besoin d'une petite piqûre de rappel, revoici le pitch du film : Le 10 avril 1912, le plus grand et le plus moderne paquebot du monde appareille pour son premier grand voyage. Censé être insubmersible, le Titanic a malheureusement quatre jours plus tard heurté un iceberg qui sera fatal pour la plupart des passagers. Dans le film de James Cameron, l'histoire se concentre sur la belle et tragique histoire d'amour entre un artiste pauvre (Jack) et une grande bourgeoise (Rose) qui tombent amoureux dès le premier regard. Pour plus de news ciné, consultez notre dossier CINÉMA !