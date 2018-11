Tints de Anderson.Paak, votre son #VirginFriday !

On doit avouer que pour le morceau Tints, Anderson.Paak et le rappeur Kendrick Lamar se sont plutôt bien trouvés. Pour cette seconde collaboration -eh oui, les deux n'en sont pas à leur premier coup d'essai, on peut donc s'attendre à un morceau de taille, détonnant et surtout funky. Une alliance parfaite entre funk et rap. On adore et c'est bien pour ça qu'on l'a choisi pour votre son #VirginFriday ! Et pour l'occasion vous pourrez le retrouver sur les ondes Virgin Radio toute la journée ! Si ce n'est pas une bonne nouvelle... Bonne écoute à tous !