Timothée Chalamet pourrait tenir le rôle de Bob Dylan dans un futur biopic

Voilà une nouvelle qui devrait ravir les nombreux fans du nouvel acteur en vogue d'Hollywood ! Récemment interviewé par le média Entertainment Weekly, Timothée Chalamet a confirmé être en pourparler avec les studios de la Fox pour interpréter le rôle de Bob Dylan. Une information à prendre des pincettes même si on sait que le long-métrage, intitulé Going Electric et dirigé par James Mangold, devrait bel et bien voir le jour. Il retracera l'arrivée à New York du chanteur iconique dans les années 60 et devrait mettre en scène d'autres grandes figures de la musique telles que Joan Baez, Pete Seeger ou encore Woody Guthrie.

Effectivement c'est le moment où jamais de ressortir cette photo de Call Me By Your Name https://t.co/nUKA5FriVH — Constance Jamet (@constancejamet) January 7, 2020

Véritable révélation depuis son apparition dans Call Me By Your Name, Timothée Chalamet est partout. A l'affiche des Filles du Docteur March ou encore de Le Roi, sur Netflix, le jeune acteur franco-américain s'est imposé peu à peu comme le nouveau chouchou d'Hollywood. Pas étonnant donc qu'il décide de tenir le rôle d'un chanteur aussi connu que Bob Dylan dans un genre, à savoir le biopic, devenu une véritable source de succès à travers le monde ces dernières années.