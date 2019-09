Tim Dup signe son retour avec Le Visage de la Nuit, un nouveau single percutant (VIDEO)

Il y a quelques semaines, Tim Dup annonçait son retour avec un nouvel opus. Et justement, le jeune artiste marque cette rentrée en nous offrant le single qui, inévitablement, annonce cet album tant attendu. Pour rappel, Tim Dup et sa poésie se sont imposés dans le paysage musical avec Mélancolie Heureuse - un album aussi habile que beau. Visiblement, il n'a rien perdu de sa superbe : il nous revient avec Le Visage de la Nuit - un single percutant et magnifique qui nous plonge dans une atmosphère de fin du monde.

Le clip (réalisé par Raphaël Levy) accompagne un album dont la sortie est prévue pour l'automne. Et Tim Dup a su s'entourer : "la vidéo se termine en apothéose grâce à une collaboration artistique avec le réalisateur Thomas Vanz". Si vous ne connaissez pas son nom, peut-être avez-vu déjà vu son travail au Palais des Lumières à Paris. On vous laisse regarder le clip en boucle en attendant la sortie de l'opus !