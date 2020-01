Tim Dup dévoile qu'En Restera t-il ? Découvrez le Top de nos titres préférés

Ce 10 janvier marque la sortie du deuxième album (attendu) de Tim Dup. Pour rappel, le jeune artiste avait fait impression avec un premier album parfaitement bien écrit et criant de vérité - Mélancolie Heureuse. Après ça, c'est Mourir Vieux (à retrouver sur la réédition) qui avait séduit le public. Bonne nouvelle, Tim Dup revient sur le devant de la scène avec un deuxième opus qui confirme clairement qu'il incarne la relève de la scène française. Qu'En Restera t-il ? est aussi poétique que l'album précédent. Surtout, il soulève une question qui, finalement, nous importe tous : "Que laisserons-nous derrière nous ?"

Place Espoir

Songes

Qu'En restera t-il ?

"Je souhaitais parler du fait d’être de passage, au sens fort, ici-bas, mais aussi de façon plus quotidienne, quand on croise des gens. Avec une question centrale : que restera-t-il de nos amours, de nos liens de famille, des beuveries entre copains dans ce monde pas rose qu’on va laisser derrière nous ?", confiait-il en interview à la Dépêche. Tim Dup signe un album efficace qui trouve son équilibre entre chanson française et musique électronique. Il y mêle l'inquiétude, l'espoir, la lumière, l'obscurité, le doute, l'amour ou encore la douleur. En écoutant l'album on ressent toute une palette de sentiments pour finalement réaliser que même si le monde n'est pas si rose, il y a toujours de quoi s'émerveiller.

Tim Dup présentera son nouvel album sur scène et toutes les dates sont à retrouver ICI.