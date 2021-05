Tim Dup dévoile le clip de Juste Pour Te Plaire et c'est à voir (VIDEO)

Il est l'un des artistes français les plus prometteurs : après deux albums aussi poétiques que réussis, Tim Dup opère un retour prometteur avec Juste Pour Te Plaire - un single joyeux, lumineux et, avouons-le, funky : "je trouvais ça cool de m’affranchir de cette étiquette du gars sérieux", déclarait-il a Aficia. Et vous savez quoi ? Ca fait du bien de voir Tim Dup explorer cette facette de sa personnalité. Après nous avoir offert une vidéo colorée dans laquelle il présentait Juste Pour Te Plaire, l'interprète de Mourir Vieux en dévoile clip. Et c'est à voir.

Enfilez votre plus belle tenue, Tim Dup vous emmène célébrer un mariage ! Souvenez-vous de cette époque, où avant la pandémie, où les pogos faisaient partie de notre réalité... on vous conseille de pousser les meubles et de prétendre, le temps de quatre minutes, que peut-être, le monde d'avant existe encore. S'il avoue "être une quiche" en matière de discours, nous, on compte bien s'inspirer des pas de danse de Tim Dup - plutôt mille fois qu'une.