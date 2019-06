Tiffani Thiessen explique pourquoi elle ne sera pas dans le nouveau Beverly Hills

Il y a quelques jours, Kevin Frazier de Entertainment Tonight s'est entretenu avec Thiessen lors de la première de The Secret Life of Pets 2 au Regency Village Theatre de Los Angeles. Et l'actrice a déclaré qu'elle "ne pourra malheureusement pas" faire partie de la nouvelle série. En effet, l'actrice qui a joué Valerie Malone pendant six saisons et a rejoint la série au moment du départ de Shannen Doherty en 1994 a déclaré au site que ses obligations actuelles pour sa série Netflix, Alexa & Katie, la garderaient occupée pendant un encore un petit moment.

"Je suis actuellement en train de tourner la troisième saison d'Alexa & Katie. Donc, je travaille au moment présent et je suis très occupé" a déclaré Thiessen. "Je suis littéralement au milieu de ma saison et je vais la continuer le tournage jusqu'en septembre." Visiblement très heureuse pour ses anciens camarades de Beverly Hills, la jolie brune leur a souhaité "bonne chance" et se dit certaine du succès de cette nouvelle version. En attendant la sortie début août, on vous délivre la bande-annonce déjà visionnée plusieurs millions de fois.