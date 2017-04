Tibz : Gagnez vos places pour son showcase le 3/05 à Brive-la-Gaillarde

Repéré et lancé par My Major Company, Tibz a également assuré les premières parties de Louane lors de sa dernière tournée. Son premier album On n’est pas bien là ? est prévu pour cette année et on a déjà pu en découvrir les titres Ton Sourire et Nation. On vous en parlait récemment, on place déjà Tibz parmi les artistes français émergents à suivre absolument. L’artiste écrit, compose et chante lui-même tous ses morceaux, et apporte ce petit quelque chose de très frais avec ses paroles mi-françaises, mi-anglaises dans un style pop folk très fédérateur. Virgin Radio aime promouvoir les nouveaux artistes de sa playlist aux quatre coins de la France et organise un showcase avec Tibz le 3 mai prochain au Dix Neuf Cent à Brive-la-Gaillarde.

Pour tenter de gagner vos places pour le showcase de Tibz le 3 mai prochain à Brive-la-Gaillarde, c’est très simple. Il vous suffira d’écouter Virgin Radio Côte d’Azur sur la fréquence 88.1, de suivre les instructions de l’antenne pour participer au tirage au sort et de croiser les doigts pour remporter vos places pour le showcase de Tibz le 3 mai prochain à Brice-la-Gaillarde. Bonne chance à tous, on se retrouve là bas !