Tibz : Gagnez vos places pour son showcase le 26/04 à Toulouse

De nouveaux artistes intègrent régulièrement la playlist de Virgin Radio, et on se fait une joie de vous les faire découvrir à travers des showcases privés dans la France entière. Un des petits nouveaux s’appelle Tibz et on vous assure, l’écouter c’est l’adopter ! Le chanteur français s’est fait connaître grâce à la plateforme My Major Company qui lui a notamment permis d’assurer la première partie de Louane Emera lors de sa dernière tournée. La sortie de son premier album On n’est pas bien là ? est prévue pour cette année et on en connaît déjà les entêtants Ton Sourire et Nation. Tibz fait partie des artistes émergents du moment à suivre absolument, il écrit, compose et chante lui-même sur tous ses morceaux. Sa musique pop folk très fédératrice apporte ce quelque chose de très frais, le tout sublimé par des paroles mi-françaises, mi-anglaises.

Le 26 avril prochain, Tibz sera en showcase au Metronum à Toulouse, et bien sûr on vous fait gagner des places. Il vous faudra vous brancher sur Virgin Radio Midi Pyrénées (fréquence 102.4), écouter la playlist de Guillaume puis suivre les instructions de l’antenne afin de, peut-être, avoir la chance de recevoir vos invitations pour aller applaudir Tibz en live sur la scène du Metrononum. Bonne chance à tous, on se retrouve là bas !