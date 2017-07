A l'occasion du panel Marvel lors du Comic-Con de San Diego, le trailer de Thor Ragnarok a été dévoilé. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les fans de l'univers vont être ravis ! On vous la fait courte, pour que vous puissiez regarder la vidéo tranquillement : Thor a été banni d'Asgard par la déesse de la mort (ça fait toujours plaisir) et du coup, il se retrouve sur une planète mystérieuse. Là-bas, il est contraint de se battre dans une arène. Il lui faut maintenant constituer une armée pour mieux récupérer le royaume qui lui revient. Et évidemment, Hulk est de la partie.

La sortie est prévue pour le 25 octobre prochain (patience et courage) mais on vous le promet, ça vaudra la peine d'attendre. La vidéo est à peine sortie que tout le monde est unanime : ce chapitre devrait être différent des deux premiers volets mais il y a de grandes chances pour qu'il soit l'un des films les plus déjantés de l'univers Marvel. Et pour rester dans l'ambiance, on vous invite à voir le trailer explosif de Justice League.