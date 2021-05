Thomas Pesquet : les plus beaux clichés de l'astronautes depuis l'espace

Oui, Thomas Pesquet peut poster depuis l'espace pendant que nous, nous montons sur tous les meubles de la maison pour obtenir ne serait-ce qu'une barre de réseaux, oui.

S'il ne fallait retenir qu'une chose de cette année 2021, ce serait celle-ci : la mission Alpha et l'envol de Thomas Pesquet pas plus tard que le mois dernier. L'astronaute qui fait la fierté de la France continue d'oeuvrer au sein de l'ISS et le plus beau, c'est qu'il trouve même le temps de poster des clichés à couper le souffle. Alors pour chasser la morosité ambiante et surtout, pour rêver un peu, on vous partage ses plus beaux posts Instagram. C'est cadeau.

Le Lac Albert

Le Sahara Occidental

"Notre Dragon est toujours confortablement niché à bord de l’ISS"

La province de Saskatchewan au Canada

La Californie

On ne sait pas vous mais nous, on postulerait bien pour la prochaine mission.