Thomas Pesquet et la Mission Alpha vus de Twitter

On ne va pas se mentir, Thomas Pesquet est devenu en l'espace de quelques années la fierté du pays : ce 23 avril 2021 marque le décollage du spacionaute dans le cadre de la mission Alpha et forcément, Twitter est en ébullition. Du coup, on a préparé un petit recap. C'est cadeau.

Question BFM "Est-ce que vous croyez qu'ils ont une certaine appréhension?"Non non, ils partent dans une navette pour rester en orbite pendant 6 mois à des milliers de kms mais franchement tranquilou bilou ????‍♀️#MissionAlpha — Elo (@eloescof) April 23, 2021

vous pensez qu’ils ont le couvre-feu dans l’ISS ? #MissionAlpha — marco (@maarccccco) April 23, 2021

Bon voyage #ThomasPesquet ! On espère que tu nous entendras croustiller depuis la Station Spatiale Internationale ????#MissionAlpha #SpaceX pic.twitter.com/ADsOgjAscc — KFC France (@KFCFrance) April 23, 2021

Eux ils pourront valablement dire “je vais t’envoyer au 7eme ciel” ???? #SpaceX — Afia ???? (@Ayaa_225) April 23, 2021

Pour suivre le décollage en direct, rendez-vous ci-dessous :