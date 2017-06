Thomas Pesquet de retour sur terre, découvrez ses plus belles photos

Thomas Pesquet a certainement réalisé le rêve de plus d’un gosse, passer pus d’une demi-année dans l’espace pour accomplir pas moins de cinquante-cinq expériences dans le domaine de la physiologie humaine, l’environnement spatial, la physique des fluides, la physique fondamentale et la diffusion du savoir auprès des jeunes. Et comme il s’éclatait comme un petit fou, l’astronaute n’a pas hésité à partager son expérience sur les réseaux sociaux et même passer des morceaux de musique dans l’espace. Il est revenu ce vendredi 2 juin sur terre en atterrissant dans les steppes du Kazakhstan et a reçu les félicitations du président de la République Emmanuel Macron dès son retour. C’est donc l’occasion pour nous de revenir sur ses plus beaux clichés pris depuis l’espace, attention les yeux, ils sont très impressionnants !

File under desktop wallpapers: the blue gradients of a sunrise Dans la catégorie fond d’écran : Dégradé de bleu au lever de soleil #sunrise #saturday #space #wallpaper @iss @europeanspaceagency #blue Une publication partagée par Thomas Pesquet (@thom_astro) le 31 Mars 2017 à 23h33 PDT