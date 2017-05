Thomas Azier : Rouge, un album pop prometteur

Thomas Azier est en tournée avec Virgin Radio en ce joli mois de mai, et avant de prendre les routes de France, l'artiste nous offre cette semaine son deuxième album, intitulé Rouge. Après le succès d'estime d'Hylas, son premier album, le néerlandais revient avec dix chansons toujours aussi élégantes. Un titre d'album en français qui rappelle que depuis quelques années le néerlandais s'est installé en France. Il n'en oublie pas pour autant sa précédente ville d'adoption sur le morceau Berlin, l'un de nos coup de cœur sur Rouge. La couleur que Thomas Azier a choisi pour illustrer et appeler cet album vient rappeler le côté très entier de son auteur, mais aussi un album globalement plus lumineux que le précédent.

Thomas Azier épouse plus généreusement la pop, à l'image du single Gold dont il a dévoilé le très beau clip il y a quelques jours. Avec Rouge, il s'agit moins d'explorer l'électro comme avec Hylas. C'est la voix et les textes qui sont au cœur de ce nouveau projet, avec une présence renforcée du piano. Thomas Azier a composé cet album avec Dan Levy (moitié de The Dø) dont on peut reconnaître les magnifiques orchestrations comme sur l'incroyable Crucify. En interview Thomas Azier nous avait décrit Rouge comme le passage de la nuit au matin, et c'est bien l'impression qui ressort quand on finit d'écouter cet album. L'artiste est à l'aube d'un nouveau départ musical et cet avenir s'annonce plutôt radieux...