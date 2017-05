Thomas Azier : Gagnez vos places pour son concert du 31 mai au Trianon

Thomas Azier est en tournée avec Virgin Radio sur toutes ses dates françaises. L'artiste vient de publier Rouge, un deuxième album pop très prometteur. Une collection de dix chansons bien troussées, bien écrites et superbement interprétées. Gold, Berlin, Crucify... on est déjà fan de quelques titres ! Le 31 mai Thomas Azier sera sur la scène du Trianon ( Paris) pour un concert qui s'annonce magistral. Le néerlandais est un tel perfectionniste que vous pouvez être sûrs que son set sera aussi éclatant et élégant que son nouvel album. La bonne nouvelle c'est qu'on vous fait gagner les places pour assister à cet événement !

Pour gagner vos places pour le concert de Thomas Azier le 31 mai au Trianon, c'est super simple ! Répondez à la question du formulaire en mentionnant vos coordonnées complètes, sans oublier de consulter le règlement. Les gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses alors bonne chance à tous !