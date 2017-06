Thomas Azier envoûte le public du Trianon (report)

Son nom ne vous est peut-être pas encore familier, mais vous connaissez forcément sa chanson "Red Eyes", utilisée comme fond sonore de la superbe pub d’Yves Saint Laurent. Petit bijou d’électro-pop, le morceau est extrait du premier album de Thomas Azier "Hylas", publié en 2014. Depuis, le chanteur originaire des Pays-Bas a bossé avec Stromae sur son album "Racine Carrée" et assuré les premières parties de Woodkid sur sa tournée The Golden Age. Des admirateurs de choix donc, pour celui qui a fait son retour le mois dernier avec un second opus répondant au nom de "Rouge". Thomas Azier nous avait donné rendez-vous hier soir au Trianon pour présenter ses nouveaux titres en live et laissez-nous vous dire qu’on est complètement tombés sous son charme.

C’est sur les coups de 21h que l’artiste et ses musiciens font leur entrée sur une scène enfumée. Les premières notes de "Starling" insufflent d’emblée une atmosphère à la fois apaisante et mélancolique, ce qui finalement, résume assez bien le personnage. Aidé par des jeux de lumières simples mais efficaces, Thomas Azier impressionne par sa voix, mais aussi par son élégance et son charisme. Il y a quelque chose de Bowie en lui : une classe naturelle, une certaine théâtralité jamais surjouée. Les deux artistes ont certainement des points communs, à commencer par leur amour pour Berlin. Désormais basé à Paris, le chanteur néerlandais n’a pas oublié sa première ville d’adoption et déclare son amour à la capitale allemande dans la chanson qui porte son nom.

Merci @thomasazier, tu nous as rendu forts ce soir au @LeTrianonParis. Parmi mes meilleurs concerts. ✊???? pic.twitter.com/Ee3S4gqVqf — Bastien Collignon (@B_collignon) May 31, 2017

Au lancinant et torturé "Crucify", il oppose "Gold", son dernier single ultra efficace. On boit ses paroles et on se laisse transporter par la beauté de la voix, les synthés planants et les percussions omniprésentes. Mais avec Thomas Azier, la délicatesse n’est jamais très loin. Le chanteur excelle dans un registre plus sombre comme sur "Talk To Me" ou "Winners", deux extraits de son nouvel album à la beauté glaciale. Le désormais célèbre "Red Eyes" et ses rythmes impétueux font monter la température et l’ambiance devient électrique lorsque le groupe The Shoes, invité surprise de cette soirée, vient partager le morceau "A Forest", reprise de The Cure. Thomas Azier fait le show, remercie chaleureusement son public et l’incite à donner de la voix pour l’accompagner sur les chœurs. Il terminera son set sur "Babylone", sublime piano-voix qui nous a collé des frissons. Entre mélodies électro-pop intenses et ballades délicates, le mystérieux Thomas Azier a envoûté le Trianon par sa poésie et son élégance. Si vous souhaitez (re)découvrir cet artiste singulier, sachez que Thomas Azier est actuellement en tournée avec Virgin Radio et passera notamment par Tourcoing, Saint-Brieuc, Feyzin, Cenon ou encore Strasbourg. Rendez-vous ici pour retrouver toutes les dates de sa tournée européenne !