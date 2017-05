Thomas Azier en tournée avec Virgin Radio

Thomas Azier est en pleine tournée européenne, et pour la partie française c'est avec Virgin Radio que cela se passe. Les concerts français de Thomas Azier commencent fin mai à Nantes et s'achèveront début juin à Strasbourg. Le néerlandais assurera une quinzaine de dates qu'il ne faudra vraiment pas manquer ! Son deuxième album, le très attendu Rouge, sortira ce vendredi 12 mai et on vous propose d'en écouter un tout nouvel extrait ci-dessous. L'occasion de se rendre compte que l'artiste a fait du chemin depuis Hylas, embrassant un virage plus pop et plus lumineux. Avec toujours pour le servir, des textes particulièrement bien écrits !

Thomas Azier sera en concert au Stereolux de Nantes ( 30/05), au Trianon à Paris ( 31/05), au Grand Mix de Tourcoing ( 01/06), au Forum de Saint-Brieuc (02/06), Place Poulain Corbion à Saint-Brieuc (04/06), à l'Epicerie Moderne de Feyzin ( 06/06), au Rocher de Palmer à Cenon (07/06), à La Laiterie de Strasbourg ( 09/06). Rendez-vous sur le site officiel de Thomas Azier pour prendre vos places, ainsi que dans vos points de vente habituels. Des places seront également à gagner très bientôt pour sa date parisienne du 31 mai sur VirginRadio.fr, alors restez attentifs !