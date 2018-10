This Is Us : un remake français, en préparation ?

La série américaine This Is Us connait un succès tel qu'elle serait en passe d'être adaptée pour la télévision française. Aux commandes du remake, la société de production Authentic Prod. En effet, les droits d'adaptation ont été obtenus vendredi dernier par ses gérantes.

"La Fox avait pré-identifié quelques producteurs français pour une adaptation de ce format. Nous avons donc travaillé dessus. Les Américains nous ont dit que nous avions une vraie sensibilité et, selon eux, le plus de chance d’aboutir à une commande de chaîne" explique Isabelle Drong, l'une des gérantes.

Que l'on soit pour ou contre, la version française verra bien le jour. On ne sait pas encore quand exactement mais on peut déjà avancer que le projet est actuellement au stade d'écriture. Sur ce dernier ? Brigitte Bemol et Julien Simonet, scénaristes sur Les Invincibles (Arte). Authentic Prod n'est pas méconnue au bataillon puisqu'elle compte à son actif la saison 3 de SAM ainsi que la nouvelle série TF1, Le Temps Est Assassin. Pour ce qui est du titre, This Is Us deviendra -provisoirement, Je Te Promets.

Suivi par des millions de téléspectateurs aux Etats-Unis, on espère que l’adaptation française trouvera son public et gardera le petit truc qui fait de la série un véritable ascenseur émotionnel et surtout, succès.