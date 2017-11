Dans Brothers, l'épisode 5 de la saison 2 de This Is Us, nous assistions à la claire descente aux enfers de Kevin. Suite à son opération du genou, le jeune acteur avait commencé à abuser des anti-douleurs. Une habitude qui s'est petit à petit transformée en addiction, une addiction qui impacte sa vie. Dans The Most Disappointed Man, on le voit, en effet, réagir de manière étrange à l'annonce de la grossesse de Kate et se sentant incapable d'avancer sur le plan personnel, comme le fait sa jumelle, il préfère rompre avec Sophie, son amour de toujours. Et ce alors qu'il avait l'intention de la demander en mariage.

Le mot "mariage" est aussi sur les lèvres de Toby et de Kate qui décident, dans ce septième épisode, de s'unir à la mairie de la manière la plus simple qu'il soit sans même une réelle cérémonie. Mais lorsque le personnage joué par Chris Sullivan comprend que sa fiancée redoute de se marier sans son père à ses côtés, il la rassure en lui faisant la plus romantique des demandes en mariage (on aime Toby !). Quant à Randall, il doit accompagner Deja à la prison pour voir sa mère. Mais alors que la petite fille attend, on lui annonce que sa maman ne pourra la voir. Loin de se contenter de cette réponse, Randall revient au pénitencier et affronte la génitrice de Deja. Mais cette dernière remet le père de famille à sa place en lui faisant comprendre qu'il a grandi d'une manière privilégiée et qu'il n'est pas en droit de lui donner des leçons.

Enfin dans le passé, nous assistons au parcours d'adoption de Randall par Jack et Rebecca. Alors que l'assistante sociale fait un rapport élogieux sur les qualités parentales du couple, le juge qui doit valider la demande est plus que réticent. Lui-même de couleur noire, il n'envisage pas que le bébé puisse grandir sereinement dans une famille "blanche". Particulièrement touchée par ce manque d'ouverture d'esprit, la matriarche des Pearson fait sa mission de convaincre le juge que Randall sera plus que heureux de grandir dans une famille certes peu conventionnelle mais aimante. Le juge finit par se récuser et sa remplaçante approuve la demande d'adoption. La réaction de la mère de Rebecca dans Still Here, l'épisode 4 de la saison 2 de This Is Us, prouvera que le juge n'avait pas tout à fait tort. Enfin, on assiste aux ravages que l'abandon de son fils a eu sur William.