Dans The 20's, l'épisode 2 de la saison 6 de This Is Us, nous découvrions la fratrie Pearson au bord de la crise de nerfs. Dans The Most Disappointed Man, Kate, Kevin et Randall sont montrés dans l'époque actuelle avec néanmoins - toujours ? - de nombreux problèmes à affronter. Ce dernier décide de confronter la mère de Deja en prison afin de lui faire comprendre combien ses actes détruisent l'enfance de sa fille. Kevin est vu dans une bijouterie à la recherche d'un cadeau, certainement pour Sophie et, enfin, Kate et Toby décident de se marier simplement à la mairie mais les choses ne se passent pas comme prévu.

Enfin dans le passé, on assiste à l'adoption de Randall qui là encore, ne se déroule pas sans quelques accros. Dans la bande-annonce de The Most Disappointed Man, on voit, en effet, le juge dire à Jack et à Rebecca que leur enfant - noir - ne peut pas grandir sereinement auprès d'eux, une famille "blanche" ! Une déclaration qui, évidemment, n'est pas du goût du personnage joué par Mandy Moore, qui, au contraire, pense que son fils sera parfaitement heureux. Et si on ignore encore à qui The Most Disappointed Man fait référence, dans cette situation, il se peut qu'il renvoie à Jack - qui a t-on appris récemment dans l'épisode Brothers qu'il avait un frère !