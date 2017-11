La bande-annonce de The 20's, le sixième chapitre de la saison 2 de This Is Us, avait annoncé la couleur : nous allions découvrir Kevin, Kate et Randall dans leur vingtaine. Une saut inédit dans le temps - habituellement, la série nous transporte plus loin dans le passé - qui nous permet de découvrir le chemin parcouru en dix ans pour chacun des trois enfants Pearson. Randall et Beth sont sur le point d'accueillir Tess. Mais alors que l'événement devrait les remplir de joie, le premier se pose des milliers de questions au point de s'en rendre malade tandis que la seconde s'inquiète profondément pour son mari.

Kate, quant à elle, travaille comme serveuse dans un bar de New-York. Déjà très peu sûre d'elle, elle se laisse séduire par un client qui lui prête de l'attention. Décidée à "changer", elle accepte même son invitation de le rejoindre dans un bar ! De fil en aiguille, elle l'invite chez elle pour découvrir qu'il est marié... De son côté Kevin n'a pas plus de chance dans sa vie professionnelle. Coiffeur a Los Angeles, il court les auditions sans grand succès et partage un petite maison avec un acteur qui vient de décrocher un rôle incroyable. Généreux, son colocataire l'invite à une soirée avec l'équipe de son nouveau film avec l'objectif de présenter à Kevin les "bonnes personnes". Malgré ce joli geste, le personnage joué par Justin Hartley n'hésite pas à approcher le réalisateur afin de voler le rôle de son ami.

Plus loin dans le passé, The 20's nous fait vivre un Halloween des enfants Pearson lorsqu'ils ont dix ans. Randall est déjà très anxieux, ce qui pousse Rebecca à le surprotéger. Mais alors que tous les deux vont à la chasse aux bonbons, le jeune garçon interroge sa mère sur sa naissance et son arrivée dans la famille suite à la remarque d'un voisin. Kevin reste fidèle à lui-même : intransigeant avec son frère et doux avec sa sœur. Et Kate se fixe des objectifs difficilement atteignables. Aucune nouvelle, en revanche, du frère de Jack dont nous avons appris l'existence dans Brothers, l'épisode précédent !