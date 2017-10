Les chapitres se suivent et ne se ressemblent pas pour la deuxième saison de This Is Us. Dans Brothers, nous apprenions que Jack avait un frère, une nouvelle de taille qui n'a pas l'air de trouver de suite dans The 20's. La bande-annonce de ce sixième épisode semble se concentrer sur la fratrie Pearson dans sa vingtaine. Beth est enceinte et Randall, sans grande surprise, panique à l'idée de devenir père. Va-t-il être à la hauteur ? Va-t-il trouver les réponses aux questions que son enfant va lui poser ? Si les épisodes précédents nous ont prouvé qu'il était - avec le personnage joué par l'excellente Susan Kelechi Watson à ses côtés - un très bon père, la panique ressentie avant la naissance de Tess serait certainement très touchante et intéressante à regarder.

La vidéo promo de The 20's nous montre également une Kate alors serveuse flirtant avec un client. Fiancée et enceinte de Toby comme nous l'avons appris dans les toutes dernières minutes de Still Here, l'épisode 4 de la saison 2 de This Is Us, la jeune femme n'est donc plus avec le bel inconnu mais a-t-elle eu une histoire significative avec lui ? Ou sa piètre opinion d'elle-même l'a-t-elle empêchée de se lancer dans cette relation ? Enfin, Kevin semble encore et toujours se chercher, tentant de se convaincre que la vingtaine sera une période très prolixe professionnellement. En outre, peut-être apprendra-t-on comment son mariage avec Sophie s'est terminé.