Dans les toutes dernières minutes de Still Here, l'épisode 4 de la saison 2 de This Is Us, nous apprenions que Kate était enceinte. Un retournement de situation de taille qui va, sans doute, chambouler les différentes dynamiques de la série. C'est donc tout naturellement que la bande-annonce de Brothers, le cinquième chapitre, se concentre sur les conséquences de la nouvelle et notamment l'annonce de la grossesse à Toby. Une annonce qui stupéfait le fiancé de Kate et qui pose, en outre, la question de la carrière de chanteuse de la jeune femme et son objectif de perte de poids. Un événement heureux ? Pas si sûr...

La vidéo promo de Brothers montre également le père de Jack, malade sur un lit d'hôpital. La première saison de This Is Us nous avait dépeint les rapports tendus entre le papa des triplés et son propre géniteur et il semblerait que le personnage joué par Milo Ventimiglia ne soit pas prêt à passer l'éponge sur les mauvais traitements qu'il a dû subir pendant toute son enfance, pas même sur le lit de mort de son père. Aussi c'est Rebecca qui rend visite à son beau-père sans doute pour tenter d'arranger les choses. Quant à Kevin, il semblerait qu'il soit devenu dépendant aux anti-douleurs. Enfin, les choses semblent s'arranger du côté de Deja, petite fille adoptive de Randall et Beth rencontrée lors de l'épisode 3 de la saison 2 de This Is Us, alors qu'elle souhaite se joindre à la famille Pearson qui se rend à un gala.