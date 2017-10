A la fin de Still here, l'épisode 4 de la saison 2 de This Is Us, nous apprenions que Kate était enceinte. Une nouvelle inattendue pour la jeune femme qui comptait se concentrer sur sa carrière de chanteuse et concomitamment sa perte de poids. Dans Brothers, on la voit paniquer devant Toby alors qu'elle lui annonce sa grossesse, considérée "à risque", et lui demander de ne parler à personne du bébé jusqu'à qu'il "sorte de son corps" en bonne santé. Mais lors d'une altercation avec Madison de son groupe de parole, elle laisse échapper la nouvelle et ressent une réelle joie en le faisant. Revenant sur sa décision, elle autorise Toby à annoncer sa grossesse mais seulement à des inconnus. Fidèle à sa fantaisie, il s'exécute auprès des clients d'un café et leur propose même une scène de danse à la Flashdance !

Dans la vidéo promo de Still Here, nous voyions Kevin se faire opérer du genou. La douleur l'empêchant de continuer le tournage de son film avec Sylvester Stallone, le jeune homme a recourt aux anti-douleurs. Dans ce quatrième épisode de la saison 2 de This Is Us, l'acteur a dépassé le stade de la simple utilisation pour devenir complètement dépendant aux médicaments, comme son père l'était avec l'alcool. Alors qu'il se rend à un gala de bienfaisance organisé par l'hôpital de Sophie, il manque la moitié de l'événement, concentré à trouver un médecin qui pourra lui prescrire une nouvelle boîte de comprimés. Désespéré, il noie sa frustration dans le whisky et provoque une dispute avec sa petite amie.

Enfin, dans un flashback, Jack, Kevin et Randall se préparent pour une sortie en camping, le patriarche cherchant à rapprocher ses deux fils. Rebecca, restée à la maison avec Kate, apprend que son beau-père est mourant et décide de lui rendre visite. Elle cherche à tout prix à joindre son mari et lorsqu'elle y parvient, elle l'entend dire qu'il n'écourtera pas son voyage avec ses enfants pour aller voir un père qui n'existe plus pour lui. Flashback dans le flashback où l'on voit un Jack enfant attendant patiemment son géniteur dans la voiture alors qu'il est en train de boire dans un bar. Et là surprise : nous découvrons que le personnage joué par Milo Ventimiglia a un jeune frère !