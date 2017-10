A ceux qui craignaient que la deuxième saison de This Is Us soit moins réussie que la première : regardez Still Here, le quatrième épisode de cette année de diffusion 2017/18 et vos peurs seront balayées ! Situé pour la majorité de ses scènes dans le passé, ce nouveau chapitre nous fait rencontrer la mère de Rebecca (jouée par l'excellente Elisabeth Perkins), une femme bien intentionnée mais qui peine à se rapprocher de Randall du fait de sa différence avec Kevin et Kate. Est-ce parce qu'il a été adopté ? Est-ce dû à sa couleur de peau ? Elle-même l'ignore. Ayant grandi à une autre époque, elle ne sait tout simplement pas comment se comporter face à cette situation qui lui est complètement étrangère. Ce face-à-face entre Rebecca et sa mère, qui touche un sujet sensible, nous montre encore une fois toute la subtilité et l'intelligence de This Is Us.

A notre époque, les événements continuent dans la lignée de ceux développés dans Deja, l'épisode 3 de cette deuxième saison. Suite à sa blessure sur le plateau de tournage du film avec Sylvester Stallone, Kevin décide de se faire opérer du genou. Mais alors que son médecin lui prescrit du repos, il s'obstine à vouloir accélérer son rétablissement. Lorsque Toby le réprimande, le personnage joué par Justin Hartley lui explique que sa première blessure, datant de l'époque du lycée, l'a fait passer à côté d'une carrière de joueur professionnel de football américain. Une expérience douloureuse qui l'a obligé à renoncer à son rêve et par ricochet à celui de son père, profondément investi dans le futur de son fils.

Du côté de Randall et Beth, leur décision d'adopter un enfant "difficile" prise dans A Father's Advice, le season premiere de cette saison 2 de This Is Us, continue d'apporter son lot de problèmes. Dans Still Here, Deja refuse de se laver les cheveux et essuie les remarques désagréables d'autres petites filles. Beth la rassure et la convainc de la laisser s'occuper d'elle. S'ensuit un moment touchant où la jeune fille confie à sa "mère adoptive" que sa vie faite de déménagements fréquents et d'arrestation de sa vraie mère est difficile à gérer. Mais lorsqu'elle réalise que Beth a parlé de ses problèmes à Randall, elle le prend comme une trahison et décide de se couper les cheveux. Enfin, on apprend que Kate est enceinte !