Dans Deja Vu, l'épisode 3 de la saison 2 de This Is Us, Randall et Beth accueillaient une jeune fille mise en foyer : Deja. Une pré-adolescente retirée à sa mère, délinquante multi-récidiviste, qui allait leur donner du fil à retordre ! Et il semblerait que cette réalité arrive plus tôt que prévue puisque dans la vidéo promo de Still Here, le quatrième épisode de cette deuxième saison, Randall a une altercation avec le père d'une autre adolescente que Deja a volontairement bousculé après avoir été critiquée sur sa coupe de cheveux. Une coupe de cheveux négligée qui semble, par ailleurs, également déranger Beth.

La bande-annonce de Still Here nous permet également de rencontrer, pour la première fois, la mère de Rebecca jouée par Elisabeth Perkins (Weed). Une venue sous haute tension pour la maman des triplés qui doit supporter les remarques les plus désobligeantes sur Randall et sa "différence" avec son frère et sa sœur. Enfin, le trailer de ce nouveau chapitre de This Is Us nous montre également le personnage joué par Justin Hartley décidé à opérer son genou blessé suite à la chute de l'épisode dernier sur le plateau du film qu'il tourne avec Sylvester Stallone. Une infortune qui remonte à l'adolescence comme nous l'a montré, A Father's Advice, le season premiere où l'on découvrait un jeune Kevin avec la jambe dans le plâtre.