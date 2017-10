Si A Manny-Splendored Thing explorait le côté sombre de Jack et réussissait - encore - à nous tirer des larmes, Deja Vu semble plus dans l'action ! Littéralement puisque Kate rend visite à son frère sur le tournage du film d'action qu'il tourne avec... Sylvester Stallone ! Le cameo de l'acteur était annoncé depuis longtemps pour le plus grand plaisir des fans de Milo Ventimiglia (Jack Pearson) qui "retrouve" celui qui jouait son père dans Rocky Balboa en 2006. Pour des raisons chronologiques, les deux personnages ne se croiseront pas mais le simple fait de voir au générique les noms des deux américains a suffi à créer le buzz.

Quant au reste de la bande-annonce de Deja Vu, elle se concentre sur Beth et Randall, parents d'accueil, qui ouvrent leur maison à une petite fille de 12 ans et avec laquelle ils semblent rencontrer immédiatement des problèmes. Étrangement, elle semble craindre le personnage joué par Sterling K. Brown. Enfin, ce troisième épisode de la saison 2 de This Is Us nous permettra d'assister à un inversement des rôles avec Rebecca qui, une fois n'est pas coutume, décide de faire une surprise à Jack. Va-t-on également avoir un nouvel indice sur la mort du patriarche Pearson comme l'a fait le serie premiere de cette saison 2 ? La réponse demain !